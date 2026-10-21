Lo ha deciso un giudice del New Mexico, dopo che l’azienda è stata ritenuta colpevole di milioni di capi di accusa riguardanti le leggi sulla privacy
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Fonte: il Post
Meta dovrà pagare 25 miliardi di dollari per lo scandalo Cambridge Analytica
21 Ott 2026 • 0 commenti
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