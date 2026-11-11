Continua a leggere: Meta è stata multata in Brasile per non aver rispettato alcune norme sull’equo trattamento dei candidati durante le elezioni presidenziali
Fonte: il Post
Meta è stata multata in Brasile per non aver rispettato alcune norme sull’equo trattamento dei candidati durante le elezioni presidenziali
11 Nov 2026 • 0 commenti
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