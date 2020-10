Mi ha rovinato la vita! La chiusura delle scuole in kenia porta ad un aumento delle mutilazioni genitali femminili

Al Jazeera pubblica un reportage sulle conseguenze inattese della chiusura delle scuole in Kenia.

Le mutilazioni genitali femminili sono in calo in Kenya, grazie all’educazione e alle leggi che la proibiscono, ma la chiusura delle scuole imposta dal governo ha dato occasione a molte famiglie di tornare alle antiche pratiche. Uno dei casi raccolti è paradigmatico:

“We were happy that schools closed, because this gave us a better opportunity to circumcise our girls,” Gumato’s mother explains … “School holidays normally are a bit short for the girls to fully recover.”

Prima della chiusura delle scuole, se una bambina veniva circoncisa le compagne di classe se ne accorgevano e lo dicevano agli insegnanti, che avvisavano la polizia. Con l’epidemia, c’è stato un lungo periodo di difficoltà economiche soprattutto per le famiglie più povere, e le scelte sono state obbligate: maritare le figlie (e una femmina mutilata è più appetibile dai maschi locali), o passare alla vendita diretta del corpo.

Sarah is convinced none of this would have happened if schools were not closed. “I still would have been in school, I wouldn’t have been strolling around in the streets and I would not even have been thinking about asking a boy for food as I would have got lunch in school and I wouldn’t have been hungry.”