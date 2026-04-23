L’ente che gestisce i suoi diritti ha dovuto eliminare dal biopic la parte sulle accuse di violenze su minori, che però era stata scritta per scagionarlo
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Fonte: il Post
“Michael” è l’ennesimo tentativo di riabilitare Michael Jackson
23 Apr 2026 • 0 commenti
L’ente che gestisce i suoi diritti ha dovuto eliminare dal biopic la parte sulle accuse di violenze su minori, che però era stata scritta per scagionarlo
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