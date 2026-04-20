Non è stato possibile dargli il ruolo di “consigliere giuridico” dell’attuale presidente della Puglia Antonio Decaro: tornerà in magistratura
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Fonte: il Post
Michele Emiliano non ha trovato un lavoro in politica
20 Apr 2026 • 0 commenti
Non è stato possibile dargli il ruolo di “consigliere giuridico” dell’attuale presidente della Puglia Antonio Decaro: tornerà in magistratura
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