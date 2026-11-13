Stanno riguardando soprattutto sistemi utilizzatissimi, come Outlook e Teams: l’azienda ha escluso problemi di sicurezza informatica
Continua a leggere: Microsoft non sta riuscendo a risolvere i problemi di accesso ai suoi servizi
Fonte: il Post
Microsoft non sta riuscendo a risolvere i problemi di accesso ai suoi servizi
13 Nov 2026 • 0 commenti
Stanno riguardando soprattutto sistemi utilizzatissimi, come Outlook e Teams: l’azienda ha escluso problemi di sicurezza informatica
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