Milano Cortina 2026 – Dodicesima Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla dodicesima giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com
Oggi in palio otto medaglie in sei discipline diverse: con la medaglia di oggi si chiuderanno le gare dello Snowboard. Curling: entrambe le nostre nazionali, maschile e femminile, incontreranno il Canada. Hockey su ghiaccio: iniziano le gare conclusive: oggi le nazionali maschili iniziano i quarti di finale play off
Eventi da medaglia della giornata:
- Sci acrobatico – salti donne Finale 2
- Sci di fondo – sprint tecnica libera a squadre donne Finale
- Sci di fondo – sprint tecnica libera a squadre uomini Finale
- Snowboard – slopestyle uomini finale Manche 3
- Sci alpino – slalom donne Manche 2
- Biathlon – staffetta 4×6 km donne
- Short track – staffetta 3000 m donne Finale A
- Short track – 500 m uomini Finale A
Il Medagliere di Milano Cortina 2026
