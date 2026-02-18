un sito di notizie, fatto dai commentatori

Milano Cortina 2026 – Dodicesima Giornata

18 Feb 2026

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla dodicesima giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.

Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com

Oggi in palio otto medaglie in sei discipline diverse: con la medaglia di oggi si chiuderanno le gare dello Snowboard. Curling: entrambe le nostre nazionali, maschile e femminile, incontreranno il Canada. Hockey su ghiaccio: iniziano le gare conclusive: oggi le nazionali maschili iniziano i quarti di finale play off

Eventi da medaglia della giornata:

Il Medagliere di Milano Cortina 2026

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.


