Milano Cortina 2026 – La Cerimonia di Chiusura

Complimenti, ce l’avete fatta!
Oggi si terrà la Cerimonia di Chiusura dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026“.
Dopo quasi venti giorni di gare, oggi dalle 20:00 potremo seguire la chiusura ufficiale di questi XXV Giochi Olimpici invernali.
Come le gare, la Cerimonia potrà essere seguita dal sito della Rai oppure su HBOMax (in abbonamento).
Appuntamento fra quattro anni, ai XXVI Giochi olimpici invernali che si terranno nelle Alpi francesi dal 1° al 17 febbraio 2030.
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.