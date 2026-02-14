un sito di notizie, fatto dai commentatori

Milano Cortina 2026 – Ottava Giornata

14 Feb 2026

Buongiorno a tutti, e benvenuti all’ottava giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.

Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com

Festeggiamo San Valentino con la medaglia di Sci Alpino… Ehm… Oggi giornata ricca di medaglie: ne verranno assegnate ben otto. L’Italia maschile di Hockey su ghiaccio incontrerà la Finlandia, mentre la nazionale donne di Curling dovrà misurarsi prima con la Cina, e in serata con la Svezia.

Eventi da medaglia della giornata:

Il Medagliere di Milano Cortina 2026

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.


