Milano Cortina 2026 – Ottava Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti all’ottava giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Festeggiamo San Valentino con la medaglia di Sci Alpino… Ehm… Oggi giornata ricca di medaglie: ne verranno assegnate ben otto. L’Italia maschile di Hockey su ghiaccio incontrerà la Finlandia, mentre la nazionale donne di Curling dovrà misurarsi prima con la Cina, e in serata con la Svezia.
Eventi da medaglia della giornata:
- Sci acrobatico – parallelo gobbe donne (Finalina e Gran Finale)
- Sci di fondo – staffetta 4×7.5 km donne
- Sci alpino – slalom gigante uomini Manche 2
- Biathlon – sprint 7,5 km donne
- Pattinaggio di velocità – 500 m uomini
- Skeketon – donne batteria 4
- Salto con gli sci – individuale trampolino grande uomini turno finale
- Short track – 1500 uomini Finale A
