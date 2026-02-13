Milano Cortina 2026 – Settima Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla settima giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com
Oggi verranno assegnate sei medaglie: Biathlon, pattinaggio di figura e di velocità, sci di fondo, skeleton e snowboard. L’Italia uomini di Curling incontrerà prima la Gran Bretagna poi la Germania. L’Hockey su ghiaccio uomini vedrà la nazionale italiana affrontare la Slovacchia nei turni preliminari.
Eventi da medaglia della giornata:
- Sci di fondo – 10 km tecnica libera individuale uomini
- Biathlon – sprint 10 km uomini
- Snowboard – Snowboard cross donne Gran Finale
- Pattinaggio di velocità – 10000 m uomini
- Pattinaggio di figura – singolo maschile – programma libero
- Snowboard – Halfpipe uomini Finale Manche 3
- Skeketon – uomini batteria 4
Il Medagliere di Milano Cortina 2026
