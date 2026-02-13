Milano Cortina 2026 – Settima Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla settima giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.

Oggi verranno assegnate sei medaglie: Biathlon, pattinaggio di figura e di velocità, sci di fondo, skeleton e snowboard. L’Italia uomini di Curling incontrerà prima la Gran Bretagna poi la Germania. L’Hockey su ghiaccio uomini vedrà la nazionale italiana affrontare la Slovacchia nei turni preliminari.

Eventi da medaglia della giornata:

Il Medagliere di Milano Cortina 2026

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.