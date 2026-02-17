Milano Cortina 2026 – Undicesima Giornata

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla undicesima giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.
Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com
Oggi in palio nove medaglie in sei discipline diverse: il pattinaggio di velocità da solo ne porterà 4. Curling: l’Italia femminile incontra il Giappone, mentre la nazionale maschile affronterà gli Stati Uniti.
Eventi da medaglia della giornata:
- Snowboard – slopestyle donne finale Manche 3
- Combinata nordica – inseguimento individuale uomini trampolino lungo/10 km fondo
- Biathlon – staffetta 4×7,5 km uomini
- Pattinaggio di velocità – inseguimento a squadre uomini Finale B
- Pattinaggio di velocità – inseguimento a squadre uomini Finale A
- Pattinaggio di velocità – inseguimento a squadre donne Finale B
- Pattinaggio di velocità – inseguimento a squadre donne Finale A
- Sci acrobatico – Freeski big air uomini finale Manche 3
- Bob – bob a due uomini Prova 4
Il Medagliere di Milano Cortina 2026
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.