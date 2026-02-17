un sito di notizie, fatto dai commentatori

Immagine realizzata con Bing Image Creator

Milano Cortina 2026 – Undicesima Giornata

17 Feb 2026 di Editor0 commenti

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla undicesima giornata dei XXV Giochi Olimpici Invernali “Milano Cortina 2026”.

Le gare in programma sono indicate sul sito Olympics.com

Oggi in palio nove medaglie in sei discipline diverse: il pattinaggio di velocità da solo ne porterà 4. Curling: l’Italia femminile incontra il Giappone, mentre la nazionale maschile affronterà gli Stati Uniti.

Eventi da medaglia della giornata:

Il Medagliere di Milano Cortina 2026

Le gare saranno visibili sul sito della Rai e su HBOMax.


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.