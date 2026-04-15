È ancora tutto da decidere, ma intanto gli amministratori hanno ufficializzato l’intenzione di inviare una candidatura
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Fonte: il Post
Milano, Torino e Genova vorrebbero ospitare le Olimpiadi del 2036, o forse quelle del 2040
15 Apr 2026 • 0 commenti
È ancora tutto da decidere, ma intanto gli amministratori hanno ufficializzato l’intenzione di inviare una candidatura
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