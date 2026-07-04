Mio marito ha fatto la vasectomia

«Di indole non impressionabile, guarda un video su YouTube, prende il treno per Milano e torna nel tardo pomeriggio dopo che tutto è ben riuscito. A parte per quei 1.800 euro in meno è entusiasta. Dopo 30 eiaculazioni, il numero indicato dal dottor C, c’è il via libera per il sesso senza preservativo o altri anticoncezionali. Per me, in due parole: senza pensieri»

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Fonte: il Post