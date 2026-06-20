Haiti e la Turchia sono sicure di tornare a casa dopo i gironi: per i primi era la fine prevedibile, per i secondi una delusione piuttosto sorprendente
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Fonte: il Post
Modi diversi di farsi eliminare ai Mondiali
20 Giu 2026 • 0 commenti
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