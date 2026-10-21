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Fonte: il Post
Molti siti web sono stati messi offline per timore di vulnerabilità dovute a difetti trovati nel linguaggio di programmazione PHP
21 Ott 2026 • 0 commenti
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