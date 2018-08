A cura di @NedCuttle21(Ulm) (modificato).

Un articolo di Fame di Sud tratta del viaggio in Calabria di monsieur Guichard, identità sotto cui si cela lo scrittore Alexandre Dumas, che ne scriverà in un libro di memorie intitolato proprio Viaggio in Calabria.

Fra i suoi più grandi estimatori la Calabria annovera uno dei più celebri scrittori di sempre, Alexandre Dumas padre, colui dalla cui penna uscirono capolavori della letteratura romantica come I tre moschettieri e Il Conte di Montecristo, solo per citare due delle opere più famose. E pensare che l’attraversamento dell’intera punta dello Stivale fu per lui un fatto del tutto fortuito, conseguenza di una tempesta che impedì il viaggio via mare dalla Sicilia in direzione nord.

Immagine da Wikimedia.