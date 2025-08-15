moovies-agosto 2025

Su suggerimento di @MarkLewis, questo mese si parla di “film con una montagna sullo sfondo” (cit.).

Riprendo i suoi preziosi suggerimenti: ricordiamo che c’è un festival completamente dedicato a questo sottogenere (il trento film festival), che è collegato a quest’altra associazione che promuove la cinematografia di montagna. Il CAI ha un’intera cineteca e c’è persono un’intera TV dedicata, inQuotaTV.

Il nostro MarkLewis ci suggerisce di partire dai fondamentali: https://gognablog.sherpa-gate.com/il-cinema-di-montagna-nella-germania-tra-le-due-guerre/

Non vi sentite già più al fresco? :)