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moovies agosto 2026

15 Ago 2026 di Francysar0 commenti

Questa volta moovies vi porta sul mare! in barca, nave, traghetto, naviglio, portaerei, quello che la fantasia suggerisce. E ovviamente ce ne sono moltissimi di film o serie ispirate all’andar per mare, di qualsiasi genere, da quelli tratti da grandi romanzi, a quelli sul mare e la navigazione, a quelli sulla navigazione a vela, alle commedie romantiche classiche come Love Boat, i drammi storici di pirati (ma è un genere a sè) e i thriller claustrofobici come The Terror.

Anche girare in mare non è del tutto semplice.

Perchè in fondo

Il mare è da sempre una fonte inesauribile di conoscenza e di meraviglia. Gli orizzonti infiniti, i paesaggi mutevoli, il mistero dei fondali, lo spettacolo delle creature marine

Non siete già a bordo? :)


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