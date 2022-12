moovies dicembre 2022

Questo mese è anche la fine dell’anno e sì, è tempo di classifiche!

Quali sono stati film migliori o le serie migliori che avete visto in questo 2022? Valgono anche film o serie che non sono uscite quest’anno ma che avete visto per la prima volta nel 2022. Non diamo limiti numerici, ma se cercate di fare una cernita e di scegliere quelle che davvero vi sono piaciute o anche che magari hanno significato qualcosa di particolare per voi. Forse è anche un utile esercizio per focalizzare quello che apprezzate davvero e magari potete cercare di ripetere l’esperienza come proposito per il nuovo anno (l’esercizio di coaching è gratis :) ).

Se aderite numerosi posso anche pensare di fare a gennaio una classifica hookiana del meglio sullo schermo di questo 2022.

Se avete bisogno di qualche spunto, ecco qui:

Botteghini più recenti: