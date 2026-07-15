moovies-luglio 2026

Ispirata dal ben noto film di Nolan che esce il 16 luglio basato sull’altrettanto noto poema omerico, il tema di questo mese riguarda più in generale le trasposizioni di libri sul grande o sul piccolo schermo. Vi propongo un video interessante che entra un po’ anche nel dietro le quinte:

Brevemente, noi pensiamo che su uno schermo si possa fare un po’ tutto e invece ci sono parecchi vincoli:

-il budget. molto semplicemente, avere certi attori, certi effetti speciali, certe location, certe scenografie, costa. e specialmente adesso che i ricavi dal box office non sono altissimi, contenere il budget diventa fondamentale perchè un film stia in piedi

-la necessità di un target internazionale: una major di solito pensa non solo al pubblico interno o che corrisponde a noi. ha una visione più ampia

-le limitazioni tecniche: non tutto si può portare sullo schermo, per difficoltà intrinseche

Il video vuole essere solo uno spunto per considerare anche il punto di vista di chi il film lo fa concretamente e non solo dal punto di vista autoriale, non solo il nostro di spettatori.