moovies-maggio 2026

Questo mese ci concentriamo su quei volti noti-ma-non-noti, quelli che vedete sempre ma non ricordate i nomi, i caratteristi insomma. Quegli attori che non sono star ma senza i quali i film non sarebbero la stessa cosa.

Chi è un caratterista: secondo wiki, è un attore non protagonista che interpreta personaggi singolari, caratteristici o eccentrici.

Però questa definizione è più poetica:

Caratterista vuol dire per noi quell’attore che riveste un carattere umano, che incarna un personaggio vivo e non una macchietta, quell’attore che abitualmente non ricopre parti di protagonista, ma che è dotato di eccezionale forza interpretativa, con o senza sottolineature tipiche, abbia o non abbia la barba, o la pancia

Qui trovate una carrellata di volti noti e meno noti del cinema italiano. E qui trovate, in inglese però, una carellata di attori famosi-ma-non-star. Anche questo (e forse soprattutto questo) è cinema.