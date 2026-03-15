moovies-marzo 2006

Ogni anno discutiamo sugli Oscar, sui film che arrivano da oltreoceano, sullo star business, discutiamo sulle acquisizioni, ma come è nato tutto questo? Da dove arriva Hollywood? Come si sono originate Universal, Warner, Century Fox, MGM, RKO e tutte le altre?

Questo video di Enrico Gamba, in arte 151eg, ve lo racconta.

Riporto qui sotto la bibliografia perchè è davvero estesa e interessante (soprattutto il primo, che non racconta solo Hollywood):

✦”The Story of Film: An Odissey” (2011)

✦”Georges Méliès: The Father of Movie Magic” di Gwendolyn Leick

✦New York, Motion Picture News, Inc. (Nov-Dec 1922) pp. 332, 455, 2772 (i dati, prezzi e abitudini del cinema e dei nickelodeon)

✦The Hollywood Studio System: A History di Douglas Gomery

✦An Empire of Their Own: How the Jews Invented Hollywood di Neal Gabler

✦Storie americane. Il cinema di Hollywood dalle origini a oggi di Zagarrio Vito

✦The New Biographical Dictionary of Film di David Thomson

✦The Studio di John Gregory Dunne

✦The Story of British Pathé – The Birth of the News | Full Documentary (Lo trovi su Youtube)

✦Una giornata di Thomas Edison nella sua casa del New Jersey, Giornale Luce B0015 del 1931

✦Carl Laemmle di JCC Baltimore del 2019