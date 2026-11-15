moovies novembre 2026

E’ uscito pochi giorni fa il nuovo film di Godzilla, Godzilla minus zero, e a gentile richiesta e approfittando dell’occasione questo mese parliamo di mostri al cinema. Godzilla in realtà è un Kaiju, cioè un mostro grosso, molto in soldoni. Ma andiamo con ordine.

Generalmente in un film di questo tipo la trama gira intorno alla lotta tra i protogonisti e un mostro, che nella maggioranza dei casi è il cattivo del film. Può risultare dalla follia dell’uomo, che ha progettato un esperimento andato male o ha distrutto l’ambiente naturale oppure può arrivare da lontano, dallo spazio. Nel caso di Godzilla, le cose sono un po’ più complicate: nato come un mostro preistorico marino in qualche modo liberato e reso più forte dall’uso da parte dell’uomo dell’energia atomica, è poi diventato un’icona pop prima giapponese poi mondiale e non è raro vederlo proteggerlo l’umanità.

Insomma, si usano i mostri per parlare di qualcosa che è terribilmente umano, anche se viene dall’altra parte dello spazio. Se volete rifletterci, Wired ha un elenco di film di mostri da non dimenticare.

Non bisogna dimenticare neanche che non è sempre semplice realizzare un film con delle creature giganti. Oggi viene in aiuto la CGI, ma come nascono i mostri?