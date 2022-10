moovies ottobre 2022

Questo mese la puntata di moovies è dedicata a un genere amatissimo in tutto il mondo: il giallo, tutte le sue declinazioni. Tutti ci siamo dispiaciuti per Angela Landsbury, conosciutissima per La signora in giallo: quella è una serie che ci rimane nel cuore ma ce ne sono state tante altre: ispettori, poliziotti, magistrati, delitti e misteri sono sempre tra i preferiti del pubblico, sia su piccolo che su grande schermo. SI va dai gialli classici alla Agatha Christie e le infinite versioni di Assassinio sull’Orient-Express, ai polizieschi veri e propri che seguono le indagini di polizia (il tenente Colombo) ai thriller e ai noir. I confini del genere poi si possono espandere molto: qualcuno fa rientrare anche i film o le serie di gangster, tipo Il padrino o I soprano o Boardwalk Empire, oppure i film di spionaggio.

Qui trovate un listone di 82 film gialli da vedere almeno una volta della vita, che vi dice anche dove trovarli, se volete vedere o rivedere i grandi classici di Hitchcock, De Palma, Dario Argento (i primi almeno) oppure se volete trovare grandi classici come La donna della domenica, Il promontorio della paura, L’uomo ombra, Frantic, Il commissario Maigret, I soliti sospetti. Inutile dire che per me il vero genio della suspence rimane Hitchcock.

Sempre sullo stesso sito, a questo link, trovate anche una lista delle top 100 serie crime: è ovviamente solo uno spunto di discussione, come sempre, ma io alla prima pagina ci ho trovato True detective, The wire, Dexter, Magnum PI, Miami vice e l’Ispettore Coliandro, quindi fa benissimo capire come il genere si presti molto bene prima di tutto ad avere toni molto diversi, dalla quasi commedia, alla denuncia sociale, al realismo spinto, alle descrizioni patinate e in senso lato a essere qualcosa di più che la semplice risoluzione di un giallo, appunto.