moovies-ottobre 2025

Sempre su suggerimento dell’ottimo @MarkLewis, questo mese moovies vi scarrozza in giro!

Già, perchè restando in poltrona potreste essere a bordo di una quattroruote, e ce ne sono di iconiche, dalla DeLorean di Ritorno al futuro alle Aston Martin di James Bond, alla lancia Aurelia del Sorpasso, a tutte le batmobili, al duetto del Laureato, e a mille altre protagonisti di inseguimenti, film intimisti, viaggi interiori e reali, per tutti e per appassionati. Qui e qui ne trovate un po’ e sì, c’è anche il generale Lee. Qui trovate anche le Ferrari di Magmum P.I. e di Miami Vice e naturalmente KITT.

Ma come si girano le scene in auto? Ecco qui. E anche qui, se per caso vi viene in mente di girare un inseguimento.

Insomma, pronti per fare vrrrrrrooooom belli comodi :)?