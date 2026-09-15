moovies-settembre 2026

Questo mese moovies vi porta on the road! Diciamocelo, film e serie sono anche un mezzo per viaggiare quando non se ne ha la possibilità e cosa c’è di più iconico di un viaggio on the road? Lasciare tutto alle spalle e partire: per ricominciare, per cercare qualcosa o qualcuno, per scappare, sono mille i moventi che mettono in moto i protagonisti, la macchina da presa e noi con loro.

Ecco allora una selezione piuttosto insolita ma da vedere, un’altra un po’ più classica, quella d’essai, e troverete che su qualche film si trovano alla fine tutti d’accordo (Thelma and Louise, stavo pensando a te)

Per quanto riguarda le serie, io stavo pensando a una in particolare, Long Way Round, dove Ewan McGregor partiva con il cameraman e un suo amico in moto da Londra a New York, ma anche a The end of the fucking world, dove due adolescenti problematici scappano di casa e attraversano l’inghilterra in macchina.

Non siete già con il piede sulla soglia pronti per uscire? :)