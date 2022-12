Mucconcorso 2022 – Foto e votazioni

Edizione particolare del Mucconcorso, indetto quest’anno con grandissimo anticipo in modo da consentire ai partecipanti di avere molto tempo per pensare e realizzare scatti unici e sensazionali. Grandissima partecipazione e tante foto da guardare e osservare attentamente per essere poi sicuri a quale capolavoro dare la propria preferenza.

In questa edizione le foto sono visionabili su una cartella di Google Drive, questo perché l’impaginazione del drive consente a tutte le foto partecipanti di avere un’anteprima di uguali dimensioni, si evita così di avvantaggiare foto a discapito di altre, come giustamente faceva notare Alan_Cowan nello scorso contest. A votazioni chiuse le foto saranno poi pubblicate anche nel solito account Flickr, link che sarà poi pubblicato, così da avere lo storico delle varie edizioni sulla stessa piattaforma. Solito consiglio di visualizzare le fotografie a schermo intero, per una resa migliore.

Bene e ora ecco a voi le foto:

https://drive.google.com/drive/folders/1CTwBvRPTXwS-TTsDQrm_aaE1o4KqKcka?usp=sharing

Per quanto riguarda le votazioni per eleggere il vincitore del prezioso SuperPremio® c’è una grande novità: seguendo il consiglio di gsax, potrete dare il voto ad ogni singola foto con un punteggio che va da 1 a 5, cioè una valutazione che va da ‘carina’ a ‘capolavoro’. Non è obbligatorio dare una valutazione a tutte le foto iscritte al concorso, si può dare un punteggio (che ripetiamo va da 1 a 5) anche ad una sola foto preferita oppure ad una rosa di 4/5 fotografie che si ritengono più meritevoli e assegnare quindi a ognuna il relativo punteggio scelto da voi votanti.

Le votazioni sono aperte fino al 30 dicembre 2022.

Per essere più chiari un po’ di FAQ.

Posso dare 5 ad una sola foto e non votare le altre? SìDevo esprimere un voto per tutte le foto? No

Posso giudicare solo le foto che credo più meritevoli? Sì

Se ci sono dubbi mano a mano nei commenti vediamo di risolvere, è un tentativo per cercare di rendere il tutto più equo e non mettere in difficoltà i votanti come le passate edizioni.

Qui trovate il modulo per la votazione: https://forms.gle/cLRKzghDh27amKw17

IMPORTANTE: DOPO AVERE DATO LE VOSTRE PREFERENZE RICORDATE DI CLICCARE SU ‘INVIA’ IN FONDO ALLA PAGINA PER INVIARE IL VOSTRO VOTO

Buon concorso a tutti e che vinca il migliore!

Jaxess