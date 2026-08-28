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Fonte: il Post
Mykhailo Fedorov, l’ex ministro della Difesa ucraino rimosso da Zelensky, sarà consulente per l’innovazione del ministro Crosetto
28 Ago 2026 • 0 commenti
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