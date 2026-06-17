Il Gymkhana ha origini coloniali e membri dell’élite della capitale, perlopiù di opposizione: il governo lo ha sfrattato per prendersi i preziosi terreni
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Fonte: il Post
Narendra Modi vuole cacciare un club esclusivo dal centro di Delhi
17 Giu 2026 • 0 commenti
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