Continua a leggere: Negli Stati Uniti a maggio i prezzi sono saliti del 4,2 per cento rispetto a un anno fa: è il tasso di inflazione più alto da tre anni
Fonte: il Post
Negli Stati Uniti a maggio i prezzi sono saliti del 4,2 per cento rispetto a un anno fa: è il tasso di inflazione più alto da tre anni
10 Giu 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Negli Stati Uniti a maggio i prezzi sono saliti del 4,2 per cento rispetto a un anno fa: è il tasso di inflazione più alto da tre anni
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.