Quello della discussa agenzia ICE per l’immigrazione, a causa di uno “shutdown” parziale che sta creando grossi disagi anche negli aeroporti
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Fonte: il Post
Negli Stati Uniti non riescono a sbloccare il dipartimento della Sicurezza
27 Mar 2026 • 0 commenti
Quello della discussa agenzia ICE per l’immigrazione, a causa di uno “shutdown” parziale che sta creando grossi disagi anche negli aeroporti
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