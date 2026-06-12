La prima federazione calcistica nacque nel 1884; negli anni vari campionati furono creati e fallirono, e in uno di questi giocò Pelé
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Fonte: il Post
Negli Stati Uniti si gioca a calcio da prima di quanto si pensi
12 Giu 2026 • 0 commenti
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