Continua a leggere: Negli Stati Uniti un deputato Repubblicano ha avviato una procedura di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth
Fonte: il Post
Negli Stati Uniti un deputato Repubblicano ha avviato una procedura di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth
9 Nov 2026 • 0 commenti
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