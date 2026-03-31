Continua a leggere: Negli Stati Uniti un giudice ha interrotto la costruzione della nuova sala da ricevimenti della Casa Bianca voluta da Trump
Fonte: il Post
Negli Stati Uniti un giudice ha interrotto la costruzione della nuova sala da ricevimenti della Casa Bianca voluta da Trump
31 Mar 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Negli Stati Uniti un giudice ha interrotto la costruzione della nuova sala da ricevimenti della Casa Bianca voluta da Trump
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.