Nei fumetti non si pensa più

29 Ott 2025 di hookii0 commenti

«Se una volta la nuvoletta del pensiero era un ferro del mestiere, ora la percezione è cambiata e il balloon mentale è visto come un segno di infantilismo arcaico e ingenuo. Ma da quando sono arrivate le didascalie, non si può più leggere nella testa dei personaggi»
Fonte: il Post


