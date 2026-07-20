Un secolo fa il timo era considerato un residuo dell’evoluzione e in certi casi veniva asportato, oggi si investono milioni con l’idea che potrebbe aiutare a vivere più a lungo
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Fonte: il Post
Nel corpo umano c’è un organo più utile di quanto si pensasse
20 Lug 2026 • 0 commenti
Un secolo fa il timo era considerato un residuo dell’evoluzione e in certi casi veniva asportato, oggi si investono milioni con l’idea che potrebbe aiutare a vivere più a lungo
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