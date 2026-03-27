Fragole, banane e ananas sono protagoniste di storie maschiliste e retrograde, nell’ultimo filone di “sbobba fatta con l’AI” popolare su TikTok
Continua a leggere: Nel nuovo genere di video che vi confonderà c’è della frutta antropomorfa
Fonte: il Post
Nel nuovo genere di video che vi confonderà c’è della frutta antropomorfa
27 Mar 2026 • 0 commenti
Fragole, banane e ananas sono protagoniste di storie maschiliste e retrograde, nell’ultimo filone di “sbobba fatta con l’AI” popolare su TikTok
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.