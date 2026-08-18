Hanno definito «inaccettabile» l’alleanza della prima ministra Mette Frederiksen con Giorgia Meloni sull’immigrazione
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Fonte: il Post
Nel Partito socialista europeo Italia e Spagna se la sono presa con la Danimarca
18 Ago 2026 • 0 commenti
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