Continua a leggere: Nel primo giorno di vendite GTA VI ha incassato 3,8 miliardi di dollari, la cifra più alta di sempre per un videogioco al debutto
Fonte: il Post
Nel primo giorno di vendite GTA VI ha incassato 3,8 miliardi di dollari, la cifra più alta di sempre per un videogioco al debutto
21 Nov 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Nel primo giorno di vendite GTA VI ha incassato 3,8 miliardi di dollari, la cifra più alta di sempre per un videogioco al debutto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.