Da giugno a Shibuya chi getta spazzatura a terra riceve una multa immediata, in un paese in cui tradizionalmente non ci sono cestini in giro
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Fonte: il Post
Nel quartiere più turistico di Tokyo si aggira la “polizia dei rifiuti”
16 Giu 2026 • 0 commenti
Da giugno a Shibuya chi getta spazzatura a terra riceve una multa immediata, in un paese in cui tradizionalmente non ci sono cestini in giro
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