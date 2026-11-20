Continua a leggere: Nel Regno Unito sono aumentati gli acquisti di alimenti a lunga scadenza, dopo l’invito del governo a fare scorte di emergenza
Fonte: il Post
Nel Regno Unito sono aumentati gli acquisti di alimenti a lunga scadenza, dopo l’invito del governo a fare scorte di emergenza
20 Nov 2026 • 0 commenti
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