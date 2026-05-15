È arrivata all’importante torneo di rugby anni dopo quella maschile, ma se la sta cavando meglio, nonostante il grande divario con le squadre più forti
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Fonte: il Post
Nel Sei Nazioni l’Italia femminile si guadagna lo stipendio
15 Mag 2026 • 0 commenti
È arrivata all’importante torneo di rugby anni dopo quella maschile, ma se la sta cavando meglio, nonostante il grande divario con le squadre più forti
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