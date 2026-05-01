Vuole rendere inabitabile la zona vicina al proprio confine per allontanare Hezbollah, con operazioni che violano il diritto internazionale
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Fonte: il Post
Nel sud del Libano Israele sta applicando il “modello Gaza”
1 Mag 2026 • 0 commenti
Vuole rendere inabitabile la zona vicina al proprio confine per allontanare Hezbollah, con operazioni che violano il diritto internazionale
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