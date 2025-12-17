Il governo ha sospeso un programma che garantiva l’accesso gratuito all’assistenza, lasciando molte donne senza alternative
Fonte: il Post
Nella Repubblica Democratica del Congo partorire è diventato più difficile
17 Dic 2025 • 0 commenti
Il governo ha sospeso un programma che garantiva l’accesso gratuito all’assistenza, lasciando molte donne senza alternative
