Riconoscerne la gravità è fondamentale per prevenire i femminicidi: diversi paesi lo hanno introdotto nel codice penale, l’Italia no
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Fonte: il Post
Nella violenza di genere lo strangolamento è spesso sottovalutato
3 Set 2026 • 0 commenti
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