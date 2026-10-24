La procura nazionale lo sta trattando come un caso a sfondo razziale, e in questi termini ne ha parlato anche Emmanuel Macron
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Fonte: il Post
Nell’attentato vicino a Parigi sono state prese di mira quasi solo persone non bianche
24 Ott 2026 • 0 commenti
La procura nazionale lo sta trattando come un caso a sfondo razziale, e in questi termini ne ha parlato anche Emmanuel Macron
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