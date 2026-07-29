C’è stato un grande e brusco taglio delle importazioni, ma come ci sia riuscita e quanto durerà è «la domanda da un milione di dollari»
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Fonte: il Post
Nessuno sa bene come la Cina abbia tenuto giù il prezzo del petrolio
29 Lug 2026 • 0 commenti
C’è stato un grande e brusco taglio delle importazioni, ma come ci sia riuscita e quanto durerà è «la domanda da un milione di dollari»
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