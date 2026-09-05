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Nessuno sa quanti migranti ci sono a Ceuta

Nessuno sa quanti migranti ci sono a Ceuta

5 Set 2026 di hookii0 commenti

Molti di più di quanti pensava il governo spagnolo nei primi giorni, con tante donne e tanti minori: ma contarli è impossibile, finché non verrà dato un ricovero a tutti
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Fonte: il Post


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