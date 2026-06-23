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Nessuno tocchi il pulmino

Nessuno tocchi il pulmino

23 Giu 2026 di hookii0 commenti

«Penso che piuttosto che sgridare gli altri e biasimare con sdegno le loro parole, sia più giusto e proficuo sorvegliare sé stessi e cercare di dire meglio le cose che altri dicono peggio»
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Fonte: il Post


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