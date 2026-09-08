Secondo l’inchiesta aveva ricevuto una telefonata dagli Emirati, ma non riferì ai servizi di sicurezza: lui ha sempre negato ogni responsabilità
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Fonte: il Post
Netanyahu era stato avvertito del 7 ottobre ma non fece niente, scrive Haaretz
8 Set 2026 • 0 commenti
Secondo l’inchiesta aveva ricevuto una telefonata dagli Emirati, ma non riferì ai servizi di sicurezza: lui ha sempre negato ogni responsabilità
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